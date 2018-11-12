​МЧС предлагает любителям зимней рыбалки, игнорирующим предупреждения спасателей, оплачивать свое спасение

Рыбаки, которые вопреки официальным предупреждениям об опасности вышли на лед и попали в беду, должны оплачивать государству все затраты на свое спасение. Такую законодательную инициативу предлагает внести глава МЧС Евгений Зиничев, пишет «Лайф».

Согласно статистике, ежегодно в зимний период на водоемах во время рыбалки гибнет около 100 человек. Проведение спасательной операции в среднем обходится в 200 тысяч рублей. Данные озвучены на совещании министерства, посвященном обеспечению безопасности людей на водных объектах в период с ноября 2018 года по март 2019-го.

В этом году в стране спасатели возьмут на контроль 1700 мест массового выхода людей на лед для зимней рыбалки и 1078 ледовых переправ. Обеспечивать безопасность на водоемах всей территории России будет более 18 тысяч человек.

«Уже сейчас особое внимание обращаем на акваторию Обской губы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Статистика показывает, что именно в период становления льда в этих регионах отмечается наибольшая гибель людей», — заявил начальник Управления безопасности на водных объектах МЧС РФ Дмитрий Тарасов.

Стоит отметить, что в Югре рыбаки уже начали выходить на лед. «Это крайне опасно! Ледовое полотно на водоемах еще формируется, - предупредила пресс-служба ГУ МЧС по округу. - Лед на водоемах будет непрочным до наступления устойчивых морозов».