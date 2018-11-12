В России может резко сократиться количество лекарств, имплантатов и медтехники

После 2021 года россияне могут столкнуться с дефицитом медицинских изделий (в том числе медтехники, например, рентгенаппаратов, имплантатов и расходных материалов) и повышением цен на лечебные препараты. Отечественные производители планируют перерегистрацию товаров, из-за создания единого рынка стран-участников Евразийского экономического союза. При текущих темпах работы Росздравнадзора бизнесу на перерегистрацию понадобится около 20 лет. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на расчеты союза производителей медицинских изделий «Медицинские ресурсы».

О проблеме заявили вышеупомянутое объединение, а также отраслевые компании и причастные к данной области специалисты в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Предполагается, что изделия национальных рынков должны пройти перерегистрацию по новым правилам до 31 декабря 2021 года. Российские производители могут готовить документы, начиная со второй половины 2018 года. Так, у компаний около трех лет до окончания переходного периода.

Отмечается, что средний срок процедуры может составить до двух лет. Сейчас на российском рынке существует более 37 тысяч регистрационных удостоверений. По данным Росздравнадзора с 2014 по 2017 год, ведомство регистрировало около 1,5 тысяч продуктов ежегодно. Это означает, что

с учетом нынешних темпов работы перерегистрация займет приблизительно 20 лет.

А затраты на бюрократические процедуры приведут к росту цен, а также к закрытию новых проектов и банкротствам.

По данным издания, ассоциация предлагает отказаться от перерегистрации, заменив процедуру признанием уже существующих национальных регистрационных удостоверений на уровне единого рынка ЕАЭС. Для этого, по мнению ассоциации, потребуется переходный период сроком до 2031 года.

В начале 2018 года ассоциация уже обращалась с письмами в Минздрав, Росздравнадзор, Минэкономики. Ведомства в целом поддержали инициативу объединения.