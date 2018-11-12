​Ямал и Югра возглавили рейтинг российских регионов по доступности арендного жилья

Более половины семей с детьми Ямала, Югры и Санкт-Петербурга могут арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне повседневное потребление. Эти регионы возглавили список субъектов страны по доступности арендного жилья, составленного РИА «Рейтинг».

На Ямале показатель доступности составил 53,9 процента, в Югре - 52,6 процента.

Аутсайдеры рейтинга - южные регионы страны. В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Крыму и Севастополе арендовать жилье и осуществлять повседневные траты могут позволить менее 20 процентов семей с детьми.

Список составлен на основании данных Росстата. «В качестве индикатора доступности в рейтинге выступают семьи из двух работающих взрослых и двух детей, которые могут себе позволить повседневные расходы, дополнительные покупки и аренду двухкомнатной типовой квартиры», - поясняет РИА «Новости».