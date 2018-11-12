​В России ожидается рост цен на газировку на 20 процентов

В России планируют ввести 20-процентный налог на сладкие газированные напитки, что скажется на их цене. Такая мера разработана для борьбы с ожирением. Эксперты полагают, что рост цен на газировку и фастфуд, будет способствовать переходу граждан на правильное питание.

Предложение содержится в отзыве Экспертного совета при правительстве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», пишут «Известия».

Отзыв направлен в Минтруд и Минздрав. В пресс-службе министерства отметили, что предложенные Экспертным советом меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями. «В этой связи мы поддерживаем такие ограничения», — подчеркнули в Минздраве.