​В Югре иномарка влетела в здание котельной, погиб человек

В деревне Ушья (Кондинский район) 28-летний мужчина на автомобиле ToyotaМарк II не справился с управлением, вылетел на встречку, протаранил забор и здание котельной. В результате ДТП погиб 26-летний пассажир иномарки. Водитель не пострадал.



Фото: vk.com/gbdd86

Авария произошла в 01.40 ночи субботы, 10 ноября, на улице набережная. Всего с 9 по 11 ноября в Югре зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 19 получили травмы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.