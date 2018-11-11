Путин понадеялся на восстановление переговоров c США

Россия надеется на восстановление полномасштабного переговорного процесса с США, заявил журналистам президент Владимир Путин перед началом обеда в Елисейском дворце в Париже, сообщают «Ведомости». В частности, Москва готова обсуждать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), отметил президент.

«Это же не мы выходим из договора о РСМД. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее даже не на таком высоком, высшем уровне диалог вести, но и на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный переговорный процесс будет восстановлен», — сказал Путин в интервью каналу RT.

Также российский президент подтвердил намерение встретиться с Дональдом Трампом во время саммита G-20, который пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря.