Во втором туре выборов губернатора в Хакасии побеждает коммунист

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов выигрывает выборы главы Хакасии, сообщает «Медуза». Согласно предварительным результатам подсчета голосов, он набирает 55,51 процентов.
Для победы Коновалов должен набрать более 50 процентов. Во втором туре он был единственным кандидатом — трое других снялись до голосования.
Предварительные результаты выборов объявлены после подсчета 5 процентов бюллетеней.
Явка на выборах составила 41 процент.
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