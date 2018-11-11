В Хакасии закончились выборы главы республики

В Республике Хакасия 11 ноября проходил второй тур выборов главы региона. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (16:00 мск). По состоянию на 18:00 явка составила 40,90%.

В повторном голосовании участвует только лидер местных коммунистов Валентин Коновалов, набравший в первом туре 44,81%. Для победы ему нужно набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы.