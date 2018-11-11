Сургутские спортсмены вновь требуют отставки главы городского спорткомитета / ВИДЕО

Сургутские спортсмены устроили акцию протеста против начальника городского управления физкультуры и спорта Шамиля Лукманова. Баннеры с надписями «Луманова в отставку», «Спасем сургутский спорт» и «Мы за спорт, мы против Луманова» появились на открытии чемпионата УрФО по каратэ, которое прошло сегодня в Сургуте. Акция сопровождалась скандированием лозунгов с требованием уволить начальника управления физкультуры и спорта Сургута. По словам президента городской федерации бокса Антона Малаховского, сам Шамиль Лукманов на открытии турнира не появился. «Да он не пришел. Вчера вместе с главой города был на открытии городского турнира по борьбе, а на чемпионате УрФО по каратэ, который является еще отборочным этапом Чемпионата России, так и не появился».

Ранее, напомним, руководители нескольких спортивных федераций Сургута и ряд спортсменов написали открытое письмо губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой снять Шамиля Лукманов с его поста. В числе претензий к начальнику спорткомитета упоминались обвинения в неэффективном использовании средств, в непрозрачном финансирование спортивных школ, в кумовстве при назначении кадров и старые уголовные дела. После этого в Сургут для переговоров со спортсменами приехал недавно назначенный глава окружного департамента спорта Сергей Артамонов. Для решения конфликта была создана специальная рабочая группа.