В Хакасии проходит второй тур выборов губернатора. С одним кандидатом

В Хакасии в воскресение, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы республики, сообщает «Медуза». Кандидат только один — выдвинутый партией КПРФ Валентин Коновалов. Для победы ему необходимо набрать более 50 процентов голосов.

Первый тур выборов главы Хакасии состоялся 9 сентября. Выдвинутый от КПРФ Валентин Коновалов показал лучший результат, опередив кандидата от «Единой России» Виктора Зимина, исполнявшего обязанности главы республики. Перед вторым туром Зимин снял свою кандидатуру, затем так же поочередно поступили еще двое кандидатов, участвовавших в выборах.