16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,8497   EUR  75,8076  

«Веном» стал самым кассовым фильмом в российском прокате в 2018 году

Фильм «Веном» официально стал самым кассовым в 2018 году в России. Экранизация комикса собрала в прокате 1,89 миллиарда рублей. Блокбастер превзошёл результат третьих «Мстителей» и оказался на шестом месте среди самых успешных картин в российском прокате.

Первые пять по-прежнему удерживают «Аватар» (3,52 миллиарда рублей), «Движение вверх» (2,97 миллиарда рублей), «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2,13 миллиарда рублей), «Зверополис» (2,08 миллиарда рублей) и «Тайная жизнь домашних животных» (1,99 миллиарда рублей).

Общие сборы «Венома» по всему миру на данный момент составляют 545 миллионов долларов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:49, просмотров: 172, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Топ-10 предложений Сбербанка в самый выгодный день в году

Топ-10 предложений Сбербанка в самый выгодный день в году
​Сбербанк отмечает 177-й день рождения. В честь праздника банк запускает новую традицию — акцию «Зеленый день»
Ариадна Костюкова 10 ноября в 14:09
707 0
​Новогодние утренники в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Новогодние утренники в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Программы, стоимость, даты, продолжительность, афиши и прочее
Лилия Сулейманова 09 ноября в 16:33
1029 1
​Рудион по пятницам: пойдем на улицу, потусуемся

​Рудион по пятницам: пойдем на улицу, потусуемся
Ева Рудион 09 ноября в 18:13
999 2
​Тина Канделаки хочет как в США

​Тина Канделаки хочет как в США
За восемнадцать лет, в том числе и усилиями Тины Канделаки, в России полностью вытоптано все политическое поле, где теперь может что-либо взойти исключительно с разрешения власти
Александр Мазурин, читатель СИА-ПРЕСС 09 ноября в 16:57
725 11
​«Архипелаг ГУЛАГ» Леонида Габышева

​«Архипелаг ГУЛАГ» Леонида Габышева
Впечатление такое, что за те 50 лет, что прошли с момента описанных событий, в российской уголовно-исполнительной системе не изменилось ровным счетом ничего
Журналист, читатель СИА-ПРЕСС Андрей Маркин 09 ноября в 13:35
658 0
45 рублей за проезд

45 рублей за проезд
В Сургуте вырастут автобусные тарифы
Анастасия Семихатских 09 ноября в 12:43
1128 28
Мужчина, что вы себе позволяете?

Мужчина, что вы себе позволяете?
Каждая сотрудница редакции СИА-ПРЕСС хоть раз в жизни испытала на себе домогательства. Что делать, если вы тоже столкнулись с подобным
Анастасия Якупова 09 ноября в 12:26
1575 54
​Детский сад какой-то

​Детский сад какой-то
В СурГПУ прошёл финал городского конкурса «Юные знатоки олимпизма»
Елена Курилова, Центр информации и связи с общественностью СурГПУ 08 ноября в 17:54
671 0
Лифты на замену, старьё — под снос

Лифты на замену, старьё — под снос
Константин Карпеткин рассказал, о чем болит голова департамента городского хозяйства
Анастасия Семихатских 08 ноября в 16:18
402 0
​Ты нас бесишь

​Ты нас бесишь
Травля в сургутских школах: её нет, или о ней молчат?
Лилия Сулейманова 08 ноября в 11:36
1307 14
Подробности скандала с главой сургутского депспорта

Подробности скандала с главой сургутского депспорта
UPD: Глава города подтвердил СИА-ПРЕСС, что вскоре даст все необходимые комментарии о ситуации с Шамилем Лукмановым
Артем Мазнев 07 ноября в 19:44
1262 1
​Пятидневка не подойдет тем, кто находит свой внутренний кайф в результате внутреннего пополнения знаний

​Пятидневка не подойдет тем, кто находит свой внутренний кайф в результате внутреннего пополнения знаний
Депутат думы Югры, основатель гимназии-лаборатории в Сургуте рассказал, сколько дней в неделю нужно учиться современным школьникам
Валерий Салахов, депутат думы Югры 07 ноября в 17:15
912 15
​И в радости, и в печати: как издать книгу

​И в радости, и в печати: как издать книгу
Полезные советы издательств и авторов
Надежда Макаренко 07 ноября в 14:05
924 2
«Выбирая своей профессией писательство, принимайте решение с открытыми глазами»

«Выбирая своей профессией писательство, принимайте решение с открытыми глазами»
Какие книги нужны издательствам и много ли графоманов в России — читайте в интервью с заместителем директора по редакционной работе книжного гиганта «Эксмо»
Надежда Макаренко 07 ноября в 14:00
545 0
Председатель Думы Сургутского района проверил, как были потрачены деньги бюджета, выделенные на ремонт объектов в Ульт-Ягуне и Тром-Агане

Председатель Думы Сургутского района проверил, как были потрачены деньги бюджета, выделенные на ремонт объектов в Ульт-Ягуне и Тром-Агане
Артем Мазнев 06 ноября в 15:24
393 0
​О ханжестве и «музыкальных барыгах»

​О ханжестве и «музыкальных барыгах»
Я, как и все, был знаком с песнями Сектора газа, Красной плесени, начинающего Ленинграда, но в мой плейлист все эти моральные уроды не попали — спасибо интуиции, только она меня тогда спасала
Денис Ханьжин, активист РОО «Русский дух» 06 ноября в 12:09
1110 39
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика