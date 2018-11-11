«Веном» стал самым кассовым фильмом в российском прокате в 2018 году

Фильм «Веном» официально стал самым кассовым в 2018 году в России. Экранизация комикса собрала в прокате 1,89 миллиарда рублей. Блокбастер превзошёл результат третьих «Мстителей» и оказался на шестом месте среди самых успешных картин в российском прокате.

Первые пять по-прежнему удерживают «Аватар» (3,52 миллиарда рублей), «Движение вверх» (2,97 миллиарда рублей), «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2,13 миллиарда рублей), «Зверополис» (2,08 миллиарда рублей) и «Тайная жизнь домашних животных» (1,99 миллиарда рублей).

Общие сборы «Венома» по всему миру на данный момент составляют 545 миллионов долларов.