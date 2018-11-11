В США задержали российского журналиста

В аэропорту Вашингтона сотрудниками ФБР задержан российский журналист и первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, сообщает «Коммерсант». В российском посольстве сообщили, что уже обратились в Госдепартамент США с требованием разъяснить ситуацию.

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего. В подобных случаях рекомендуем российским гражданам сразу требовать связи с посольством»,— говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Александр Малькевич посещал штат Мэриленд в рамках общественного контроля во время промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября. Он побывал на трех избирательных участках, в штабе кандидата в губернаторы республиканца Ларри Хогана, который впоследствии стал победителем, а также провел ряд встреч в ходе «Ночи выборов».