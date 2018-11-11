«Газпром нефть» согласилась на заморозку цен на бензин

«Газпром нефть» подписала с Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашение о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщаю «Ведомости». «Компания в полном объеме выполняет договоренности с правительством России и заинтересована в дальнейшем развитии российского топливного рынка», — заявила изданию «Газпром нефть».

На прошлой неделе нефтяные компании на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака согласились заключить с правительством соглашение сроком действия до 31 марта 2019 года. Нефтяники обязались не повышать цены на своих АЗС до конца этого года. Компании также должны вернуть оптовые цены на уровень июня, что должно остановить рост цен на топливо на независимых АЗС.

По этому соглашению решено установить предельные цены на топливо для каждого региона (прейскурант прилагается к протоколу), связать нефтяников круговой порукой и предоставить им иммунитет от претензий налоговой и антимонопольной служб за сдерживание цен.