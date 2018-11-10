В Сургуте создали группу для оценки работы местных чиновников

Сургутяне создали группу Роснарод — книгу предложений и жалоб для чиновников.
«В группе мы обсуждаем работу чиновников и составляем
народный рейтинг госслужащих,
— сообщается на странице паблика. — В
разделе «Обсуждения» созданы анкеты главы города, его заместителей и глав
структурных подразделений. Комментируйте их работу, выставляйте рейтинг и
делитесь новостями».
Отметим, что в настоящий момент подписчиков у группы совсем немного — порядка 50 человек.
О перспективах искусственного интеллекта расскажет доцент кафедры АСОИУ СурГУ Тарас Гавриленко // ONLINE 13 ноября в 11:00