Житель Ханты-Мансийка может лишиться свободы за то, что пожалел собаку

53-летняя жительница Ханты-Мансийска пошла со своим пуделем в торговый центр. Любимца женщина привязала к столбу в тамбуре, а сама отправилась за покупками. Когда хозяйка вернулась, пса уже не было. Несколько дней югорчанка пыталась ее разыскать самостоятельно, но в итоге обратилась в полицию.

Воришку нашли. Им оказался пожилой мужчина, который свой поступок объяснил тем, что привязанное животное вызвало у него жалость и он решил забрать его.

За кражу он может лишиться свободы на пять лет.