Более 60 процентов обращений югорчан в Роспотребнадзор составляют жалобы на шум

Свыше 60 процентов среди всех жалоб на физические факторы от югорчан составляют жалобы на шум.

По данным Роспотребнадзора, основными из них являются жалобы жителей, проживающих на первых и вторых этажах, на акустический дискомфорт от различных шумов от организаций, встроенных или пристроенных к домам.

К тому же население Югры жалуется на шум от музыкальной аппаратуры, шум и вибрацию при работе отопительного оборудования и лифтов в домах.

Ведомство отмечает, что постоянное воздействие сильного шума может привести к неблагоприятным последствиям: негативному влиянию на органы слуха и нервно-психологическую деятельность организма, ведут к общей усталости организма, преждевременной старости, уменьшению производительности труда.