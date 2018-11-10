«Дурак» стал лучшим российским фильмом за последние 15 лет

По результатам исследования КиноПоиска, который провел опрос среди своих подписчиков, лучшим фильмом российского кино стал «Дурак» Юрия Быкова. Он обогнал следующие варианты: «Легенда №17», «День выборов», «Географ глобус пропил», «Левиафан», «Движение вверх», «Остров», «Ночной дозор», «Брестская крепость» и «Питер FM».

В номинации «Король говорит!» — режиссер, сделавший самый большой вклад в российское кино за последние 15 лет, победил Юрий Быков.

Константин Хабенский стал лидером голосования в номинации «Профессионал» — актер, который часто появляется на экране, но которому всегда рады.

Молодой кинематографист, которому зрители готовы доверить будущее нашего кино — Ирина Горбачева, первая в номинации «Звезда родилась».

Антон Городецкий из «Ночного дозора», которого сыграл Константин Хабенский, — победитель в номинации «Я — легенда» (персонаж фильма или сериала, которого читатели считают героем поколения).

А сериал "Бригада" — лидер голосования за завершившийся сериал, продолжение которого зрители хотели бы увидеть.