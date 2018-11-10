​Нефтяники не подписали соглашение о заморозке цен на бензин

Соглашение с правительством о заморозке цен на бензин до сих пор не подписано. По данным РБК, крупнейшие нефтяные компании, включая «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» по неизвестным причинам проигнорировали поставленные сроки — до 7 ноября.

Документ был разработан для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов, предусматривающее заморозку цен на бензин и дизельное топливо на АЗС и в опте на июньском уровне.

Если нефтяники так и продолжат стоять на своем и не пойдут на компромисс, правительство планирует ввести ограничительные меры по поставкам на экспорт — утроить экспортные пошлины на нефтепродукты, что может обойтись компаниям в 420 млрд рублей в год.