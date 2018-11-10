Названа причина обрушения моста в Нефтеюганском районе

Компания «Мостострой-11» на своем сайте назвала причину обрушения моста в Нефтеюганском районе: «при разборке железобетонных плит проезжей части демонтируемого моста произошла потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа, что привело к обрушению пролетного строения».
Отмечается, что работы выполнял Сургутский филиал акционерного общества — фирма «Мостоотряд-29».
На предприятии создали комиссию для расследования причин инцидента.
Напомним, 5 ноября в Нефтеюганском районе недалеко от поселка Каркатеевы обрушился мост. Пострадало семеро человек, двое погибли.
О перспективах искусственного интеллекта расскажет доцент кафедры АСОИУ СурГУ Тарас Гавриленко // ONLINE 13 ноября в 11:00