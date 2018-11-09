Сенаторы Совета Федерации оценили высокотехнологичный объект Газпрома в Югре

Сенаторы из комитета Совета Федерации по экономической политике в ходе рабочего визита в Югру посетили цифровой центр управления добычей (ЦУД) компании «Газпромнефть-Хантос» в Ханты-Мансийске.

Предприятие начало свою работу в 2005 году, когда была запущена первая скважина. Добыча «Газпромнефть-Хантоса» составляет 14,5 миллиона тонн, что равняется 15 процентам всей добычи «Газпром нефти». Это делает предприятие крупнейшим подразделением нефтяной компании.

Проект ЦУД «Газпром нефть» начала реализовывать с 2017 года. В качестве одной из первых опытных площадок был выбран «Газпромнефть-Хантос».

«Центр управления добычей – это инновационное решение компании «Газпром нефть». Он создан в рамках проекта «Актив будущего», цель которого – цифровая трансформация нефтедобывающих активов предприятия, – рассказал руководитель центра Игорь Сашин. – ЦУД создан с использованием самых современных IT-решений. В их числе – организация рабочих мест, средства визуального контроля и управления».

По итогам визита в центр председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев предложил руководству компании «Газпромнефть-Хантос» составить пакет предложений для заседания, посвященному разработке государственной программы повышения нефтеотдачи, которое состоялось в Ханты-Мансийске с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств.