Сургутских детей-сирот приглашают на лечение в Евпаторию

Сургутское управление по опеке и попечительству сообщает, что дети, воспитывающиеся в замещающих семьях и нуждающиеся в длительном лечении, могут получить его в «Российском санаторно-реабилитационном центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (г. Евпатория, Крым).

На данный момент продолжается дополнительный набор на 2018-2019 оздоровительный год.

Подробную информацию о порядке приема детей, условиях и сроках их пребывания в Центре можно получить на сайте www.rsrc-evpatoriya.ru, либо в управлении по опеке и попечительству с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов (перерыв с 12.30 до 13.30). Адрес: проезд Советов, 4. Каб. № 102-106. Телефон: 52-28-54; 52-28-55; 52-28-56; 52-28-85; 52-28-86; 52-28-87; 52-28-88.