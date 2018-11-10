В Тюменской области объем выдачи ипотек за год вырос почти на 60 процентов

За январь-сентябрь этого года банки Тюменской области (с учетом Югры и ЯНАО) выдали 603 млрд рублей кредитов юрлицам и ИП, а физическим лицам — 355 млрд рублей. Из них ипотечных кредитов — 99 млрд рублей, что на 57 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Рост объемов потребительского и авто кредитования физлиц составил 30 процентов.

По данным Банка России, Тюменская область занимает четвертое место в России по объему выдачи ипотечных жилищных кредитов после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Регулятор объясняет рост позитивным трендом на снижение процентных ставок и активным рефинансированием ссуд, ранее выданных банками.