Минздрав: Югорские пенсионеры — одни из самых больных в стране

Минздрав составил список российских регионов с самой низкой заболеваемостью населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ведомство.

Самыми здоровыми оказались пенсионеры Курской области (на 100 тысяч человек — 117,1 тыс. заболеваний), Кабардино-Балкарии (129,3 тыс. заболеваний) и Еврейская автономная область (132,9 тыс).

На последнем месте — Алтайский край (333,8 тыс. заболеваний). Пятый с конца — наш сосед — ЯНАО (295,4 тыс.). Югра на одну позицию «здоровее» — на 100 тысяч пенсионеров приходится порядка 240 тысяч заболеваний.

Как отмечает главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, качество здравоохранения в регионе отнюдь не играет решающую роль в продолжительности жизни населения: «У долголетия много составляющих. Здравоохранение — это не более 20%, экология — 15%, также небольшой процент занимает наследственность, финансовое и социальное обеспечение. А вот образ жизни в вопросе продолжительности жизни занимает 50%».