Надежное сотрудничество с Сургутнефтегазбанком

Сургутнефтегазбанк обновил условия акции «Надежное сотрудничество» для корпоративных клиентов, являющихся контрагентами ПАО «Сургутнефтегаз». Теперь в рамках акции клиентам СНГБ доступны больше преимуществ.

Для корпоративных клиентов среднего и крупного бизнеса:

- бесплатное открытие первого расчетного счета;

- бесплатное обслуживание в системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент-Банк»/«СНГБ Онлайн Бизнес»/«СНГБ мобильный Онлайн Бизнес» в течение первых двух месяцев;

- бесплатное оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати и свидетельствование подлинности подписей;

- снижение процентной ставки по кредиту в валюте РФ на 0,5% - без комиссии*.

Для корпоративных клиентов малого и микро бизнеса:

- бесплатное пакетное обслуживание по тарифному плану «S» в течение двух месяцев с даты открытия расчетного счета;

- бесплатное предоставление клиенту выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, размещенной в официальной базе данных ФНС России;

- снижение процентной ставки по кредиту в валюте РФ на 0,5% - без комиссии*.

Сроки проведения акции: с 17.10.2018 г. до 31.01.2019 г. (включительно).

Заключить договоры и принять участие в акции можно в 6 отделениях Сургутнефтегазбанка в городах Сургут, Лянтор, Нефтеюганск, а также в филиалах банка – в городах Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Кириши и Псков. Добро пожаловать!

Подробная информация – на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.

*При условии предоставления иных предложений и скидок в рамках одного кредитного продукта, предложения не суммируются, скидка применяется максимальная из предлагаемых.