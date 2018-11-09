Акция для предпринимателей в СНГБ: приведи друга и получи бонусы!

В Сургутнефтегазбанке проходит акция «Приведи друга!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках акции всех новых и действующих клиентов ждут особые условия обслуживания в банке.

Каждому новому клиенту, обратившемуся в банк по рекомендации, Сургутнефтегазбанк предоставляет бесплатное комплексное (пакетное) обслуживание в течение одного месяца. Теперь у данных клиентов есть возможность выбрать тарифный план в зависимости от количества услуг, используемых ими ежемесячно при расчетно-кассовом обслуживании. Клиенты могут выбрать свой индивидуальный размер тарифа – S, M, L и в течение одного месяца бесплатно воспользоваться услугами, входящими в пакет.

Клиента, порекомендовавшего своему партнеру открыть счет в Сургутнефтегазбанке, тоже ждет подарок. Если это крупный и средний бизнес, то для них бонус – отмена абонентской платы за обслуживание в системе «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент-Банк»/«СНГБ Онлайн Бизнес» / «СНГБ мобильный Онлайн Бизнес» в течение одного месяца со дня открытия счета партнеру.

Если это малый бизнес, то в подарок за рекомендацию СНГБ - бесплатное комплексное (пакетное) обслуживание в течение одного месяца.

Акция продлится по 30 ноября 2018 года (включительно).

Заключить договоры и приобрести пакет услуг можно в 11 отделениях Сургутнефтегазбанка в городах Сургут, Лянтор, Нефтеюганск, Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Кириши, Псков, а также в поселке Федоровском Сургутского района. Добро пожаловать!