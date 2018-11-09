​Жителям Югры предлагают выбрать тему 2019 года

В Югре стартовал первый этап общественного обсуждения, посвящённого выбору темы 2019 года. Он продлиться до 15 ноября. Сбор предложений осуществляется на портале «Открытый регион» в разделе «Неравнодушный гражданин»

«Во втором этапе – с 15 по 23 ноября – будет определено топ-10 вариантов. Из них в процессе онлайн-голосования югорчанам и предстоит определить тему 2019 года», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Объявит тему 2019 года губернатор Наталья Комарова в ходе традиционного обращения к жителям автономного округа.

Стоит напомнить, что 2018 год стал Годом гражданского согласия.