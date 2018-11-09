​Количество больных онкологией в Югре выросло на 25 процентов за 10 лет

По итогам рейтинга Фонда «Здоровье», Югра попала в десятку субъектов, где рост смертности от новообразований на 100 тысяч населения за последний год оказался самым высоким - 14 процентов. За последние десять лет количество больных онкологией в регионе увеличилось на 25 процентов. Новообразования становятся причиной более 15,5 процента всех летальных исходов.

Такие данные на заседании дискуссионной площадки «Здравоохранение» регионального штаба Общероссийского народного фронт (ОНФ) озвучила модератор тематической площадки Народного фронта «Здоровье» в округе Лариса Белоцерковцева.

«При этом предраковые и раковые заболевания репродуктивных органов как женщин, так и мужчин – одна из самых острых проблем России и Югры, поскольку суммарно обеспечивают почти 40 процентов всей онкологической заболеваемости», - подчеркнула она.

Белоцерковцева считает, что в округе необходимо возобновить вакцинацию от вируса папилломы человека за счет бюджета. Именно вирус папилломы человека провоцирует онкологию рака шейки матки в 98 процентах случаев.

«Вакцинация была внедрена в Ханты-Мансийском округе в 2008 году и до настоящего времени идет наблюдение за привитыми женщинами. Благодаря этому существует серьезная доказательная база, что риск развития заболевания у вакцинированных женщин минимальный. На данный момент в регионе эту вакцину можно поставить только платно, однако медики и Народный фронт в Югре, который контролирует исполнение указа президента в сфере здравоохранения, намерены добиваться включения ее в национальный календарь прививок», - отметили в пресс-службе регионального штаба ОНФ.