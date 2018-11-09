​Спасатели прогнозируют увеличение количества пожаров из-за пришедших в Югру морозов

В ближайшие дни в восточных районах Югры прогнозируются 30-градусные морозы. Спасатели предупреждают, что понижение температуры воздуха может спровоцировать рост количества пожаров.

«При похолодании население начинает обогревать себя и свои жилища всеми возможными способами – усиленно топятся печи, включаются обогреватели. Социологи даже отмечают, что в морозы люди чаще пьют горячий чай, чтобы согреться. Рекомендации сотрудников МЧС гражданам остаются прежними – быть предельно осторожными с огнем и пожароопасными предметами. Источники повышенной опасности при низких температурах наружного воздуха: печное отопление, газовое и электрооборудование», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Автомобилистам рекомендуют прогревать машины только под присмотром и разрешенными способами. За подогрев авто от розетки из квартиры полагается штраф - до четырех тысяч рублей.