​Свердловчанка организовала в Нягани интим-сеть

31-летней уроженке Свердловской области грозит пять лет лишения свободы за организацию занятий проституцией в Нягани.

Стражи порядка полагают, что женщина вовлекла в незаконную деятельность пятерых жительниц Среднего и Южного Урала и одну иностранку. Девушки оказывали интим-услуги в различных саунах и квартирах города. Подозреваемая же активно рекламировала бизнес, распространяя разработанные самостоятельно визитки.

В пресс-службе УМВД Югры подчеркнули, что нарушительницу закона выявили во время проведения профилактических мероприятий сотрудниками городского ОМВД.