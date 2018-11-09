​МЧС планирует в два раза чаще проверять пожарную безопасность в торговых центрах

Торговые центры и другие места с массовым пребыванием людей с 2020 года будут проверять раз в два года, а не раз в четыре, как сейчас.

Соответствующий документ готовит МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства. Он переводит ТЦ из категории риска со «значительного» на «высокий», а также вводит еще одну категорию - «чрезвычайно высокого риска». К ней будут относиться социально значимые и опасные объекты, которые планируется проверять раз в год.

Особое внимание к пожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей обращено после трагедии в Кемерово. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, погибли 60 человек.

После ЧП проверки прошли почти во всех торговых центрах страны. Так, в Сургуте межведомственная комиссия проверила более сотни объектов. Почти везде были найдены нарушения. В начале октября сообщалось, что городская прокуратура направила в суд десять заявлений об устранении нарушений требований пожарной безопасности в городских торговых центрах и о запрете деятельности объектов, представляющих угрозу жизни людей.