​SNGB-Night: самое главное событие года состоялось!

26 октября в РК «Вавилон» состоялось самое ожидаемое событие этого года – SNGB-Night . Праздник запомнился всем своей яркой, уникальной и веселой тематикой! Всё прошло на высоком уровне, гости остались довольны богатой программой, весельем и выступлением российских звезд эстрады и юмора на SNGB-Night .

Традиционно SNGB-Night стартовал с ночной распродажи недвижимости, где были представлены партнеры вечера – строительные компании, агентства недвижимости, страховые общества, а также организации, осуществляющие дизайн интерьера и ремонт жилых зданий. Ведущие строительные компании – «Брусника», «Сибпромстрой», «Северстрой», «Бонава» (Санкт-Петербург), «ЛСР» (Санкт-Петербург), «Инко и К» (Тюмень) и АО «Ипотечное Агентство Югры» представили свои индивидуальные предложения по продаже новых квартир. Страховые компании – СО «Сургутнефтегаз», «Вита-страхование» и «Согласие» - профессионалы, которые знают всё о страховании, предложили гостям свои персональные продукты. А организатор мероприятия – Сургутнефтегазбанк только в эту ночь при подаче заявки на ипотечный кредит предоставил скидку -1%. Кстати, в отличие от предыдущих мероприятий , SNGB-Night 2018 года пополнился партнерами из числа компаний, занимающихся профессиональным ремонтом жилья, дизайном интерьера и продажей строительных материалов. Таким образом, вся тематика ночной распродажи недвижимости была посвящена главному слогану вечера: «Новый год в новом доме!». А желающих улучшить свои жилищные вопросы оказалось немало, за вечер было подано большое количество заявок на ипотечный кредит СНГБ.

Само мероприятие было разделено на три части и оформлено в соответствующей теме: ночная распродажа недвижимости, фотозоны на разные темы и кухня, где участники вечеринки могли продегустировать чаи, кофе и пирожные. Пока взрослые решали жилищные вопросы и консультировались у специалистов, для маленьких гостей была организована творческая мастерская и экскурсии в парк научных развлечений Экспериментикум.

Вечер продолжился выступлением чемпионов Высшей Лиги КВН, легендарной команды - «ГородЪ ПятигорскЪ», которые зажгли зал своими яркими и уникальными номерами. Завершением SNGB-Night стал концерт легендарной группы «Мираж». Зрители очень тепло встретили звездный коллектив 80-х, подпевали популярные хиты и долго не отпускали группу со сцены.

Как и обещали, вечеринка в этом году получилась еще ярче и зажигательнее!

SNGB-Night – все самое лучшее за одну ночь!