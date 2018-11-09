​В Октябрьском районе рабочий погиб под обвалившимся грунтом, возбуждено уголовное дело

Няганский межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело о гибели 58-летнего сварщика управляющей компании ООО «Лидер».

Трагедия произошла в поселке Унъюган Октябрьского района 31 октября. Мужчина работал в траншее глубиной два метра, когда на него обвалился грунт. От полученных травм работник погиб.

Следователи полагают, что при проведении работ были грубо нарушены требования охраны труда – стены траншеи не были укреплены, а контроль за соблюдением техники безопасности во время проведения работ не осуществлялся.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности при производстве ремонтных работ по монтажу канализационного колодца. В управляющей компании следователями СКР изъята документация, которая в настоящее время изучается, допрашиваются руководство и работники», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.