Тарифы на проезд в сургутском общественном транспорте в следующем году вырастут

Максимальная стоимость проезда в общественном транспорте по регулируемым тарифам в Сургуте в следующем году составит 25 рублей. Об этом сообщили представители городской администрации на специальной пресс-конференции, которая проходит в эти минуты на Энгельса 8. Кроме того, стало известно, что в 2019 году из 40 маршрутов 13 будут переведены на нерегулируемый тариф. Подробности читайте в сегодняшнем материале на siapress.ru.