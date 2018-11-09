​В почтовых отделениях сургутяне могут приобрести новогодний подарок для детей с ограниченными возможностями

В Сургутских отделениях почтовой связи стартовала благотворительная акция «Новогодний подарок добра». До 20 декабря все желающие могут приобрести в отделении любой товар для детей. Собранные раскраски, игрушки, сладости и другие подарки будут переданы воспитанникам Сургутского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник».

«Новый год и рождество – это два самых важных и долгожданных зимних праздника для детей, которые верят в доброго Деда мороза, Снегурочку и всегда ждут чуда. Поэтому Сургутские отделения почтовой связи решили организовать новогоднюю благотворительную акцию и помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке и заботе», - отметила организатор акции, инструктор отдела эксплуатации почтовой связи Вера Ахматова.