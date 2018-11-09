​В России ужесточат контроль за техническим состоянием автомобилей. Таксистам - особое внимание

В России разрабатывается новая систему мониторинга состояния транспортных средств. Она предусматривает индивидуальную программу техосмотра. Так, регулярно попадающие в ДТП транспортные средства или машины с большими пробегами (например, такси) будут проходить технический осмотр чаще, чем свежие или безаварийные авто.

Об этом рассказал директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов в рамках заседания научно-технического совета Торгово-промышленной палаты РФ, пишет «Коммерсантъ».

Создаваемый сервис позволит создать «индивидуальную программу» ТО для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. Автомобилям с «хорошей» историей техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле. С «плохой» - более частое и тщательное ТО, а значит, и более дорогое.

«Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных моделей, категорий автомобилей Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца»,— пояснил изданию Борис Ионов.

Ряд операторов ТО поддерживают это предложение. Некоторые эксперты отмечают, что в современных реалиях реализовать идею будет сложно, потому что 80 процентов автовладельцев техосмотр не проходят, а необходимые по закону диагностические карты просто покупают.