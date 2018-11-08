​Казна Югры пополнена 180 миллиардами за девять месяцев

За девять месяцев 2018 года в бюджет Югры поступило 179,9 миллиарда рублей. К аналогичному периоду прошлого года доходы бюджета автономного округа увеличились на 53,7 миллиарда рублей (+42,5%) из-за роста поступлений по налоговым доходам. Расходы бюджета исполнены на 63,6 процента к плану на год.

Соответствующие данные озвучил первый заместитель губернатора округа Геннадий Бухтин на прошедшем 8 ноября заседании правительства, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Директор департамента финансов – заместитель губернатора Югры Вера Дюдина отметила, что собственные доходы бюджетов муниципалитетов Югры без учета трансфертов за 9 месяцев исполнены в объеме 38,4 миллиарда рублей. Это составляет 74,9 процента к уточненному плану на год. Их расходы исполнены на 86,9 миллиарда рублей, или на 60,9 процента от запланированного. «Зафиксирован профицит исполнения бюджетов муниципальных образований в объеме 3,6 миллиарда рублей. При этом 18 муниципалитетов исполнили бюджеты с профицитом, 4 – с дефицитом: Ханты-Мансийск, Когалым, Советский и Нефтеюганский районы», – констатировала она.