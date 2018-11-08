​На восточные районы Югры надвигаются 35-градусные морозы

В ночь на 9 ноября столбики термометров в восточных районах Югры опустятся до минус 29-35 градусов. Днем мороз ослабнет - минус 21-26 градусов. На западе округа тоже будет прохладно, но не настолько - минус 15-20 градусов ночью и минус 9-14 днем.
В выходные погода будет примерно такой же. Также ожидается порывистый северный ветер.
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