​В Югре расширен список обманутых дольщиков

Правительство Югры включило в список граждан, чьи права нарушены при строительстве домов, новых пострадавших. Сейчас в окружной план-график по решению их проблем включены девять проблемных объектов и 148 участников долевого строительства в трех муниципалитетах, передает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Изменения в окружной план-график связаны с включением в реестр пострадавших дольщиков новых граждан-участников долевого строительства. Речь идет о многоквартирных жилых домах в Нефтеюганске. Также зафиксирован перенос сроков строительства двух жилых домов», – сообщил первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин на заседании, посвященном этой теме.

Сроки ввода объектов с 2018 года на 2019-й, рассказал директор окружного департамента строительства Андрей Кривуляк. В Лангепасе сдвинуты сроки по итогам экспертизы, которая установила, что предыдущий застройщик произвел некачественные работы, в связи с чем нынешнему застройщику пришлось разбирать три этажа здания. В Нефтеюганске инвестор, планировавший достраивать многоквартирный дом в 17 микрорайоне, не смог доказать свою платежеспособность, в результате чего отказался от проведения работ. Поэтому был приглашен новый застройщик, который уже вышел на экспертизу дома, выразив готовность к завершению строительства дома.