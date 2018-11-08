​Руководителем УФАС по Югре назначен управленец из Башкортостана

Управление Федеральной антимонопольной службы по Югре возглавил Рузалин Хабибуллин. Ранее он руководил управлением ведомства в Республике Башкортостан.

Встречу с новым руководителем УФАС провел первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин, сообщается на сайте правительства округа. Во время нее обсуждалась реализация мероприятий «дорожной карты» развития конкуренции в регионе.

Ранее югорским управлением руководил Артур Демкин. В конце сентября он назначен на должность руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области.