​Правительство Югры дало дополнительные полномочия полицейским

Сотрудники МВД смогут наказывать нарушителей законодательства Югры. Соответствующей проект соглашения между ведомством и региональным правительством одобрен на заседании, которое провел первый замгубернатора Геннадий Бухтин.

Документ предусматривает передачу МВД части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей. Речь идет, в частности, о нарушениях законов в части нарушения тишины и покоя граждан, комендантского часа, общепризнанных правил поведения, а также правил выгула собак.

Ранее составлением таких протоколов занимались органы местного самоуправления. Но наказывать было сложно, потому что чиновники не могут задерживать нарушителей и даже устанавливать их личность.

«Такое соглашение между правительством Югры и министерством внутренних дел будет заключено впервые и позволит повысить эффективность решения вопросов в сфере предупреждения и пресечения административных правонарушений. После подписания документ будет действовать два года, но предусмотрена возможность его пролонгации еще на трехлетний период», - добавили в департаменте.

Стоит отметить, что этой осенью депутаты окружной думы приняли закон, запрещающий шуметь в обеденное время. Он начнет действовать в ноябре.