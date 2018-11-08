Бюджет Сургутского района получит 45 миллионов рублей от налогов с физических лиц

В 2018 году в бюджет Сургутского района должно поступить 45 миллионов рублей от всех налогов с физических лиц. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой во время пресс-конференции, посвященной уплате налогов жителями района в 2018 году.

«Это десятые доли процента от общей доходной части бюджета Сургутского района, которая составит по итогам 2018 года 12,7 миллиарда рублей. Но я бы хотел перевести налоговые поступления от физических лиц в натуральное выражение. Мы сейчас в Ульт-Ягуне строим культурно-спортивный комплекс. Он стоит как раз 45 миллионов рублей. Так что все относительно, это ведь тоже деньги. Каждая копейка дорога. Так что я призываю всех своевременно платить свои налоги», – сказал Андрей Трубецкой.

В этом году крайний срок уплаты налогов приходится на 3 декабря. Начальник инспекции федеральной налоговой службы по Сургутскому району Татьяна Королькова напоминает, какие санкции ждут неплательщиков:

«Если задолженность составляет больше 30 тысяч рублей, то налоговые органы и судебные приставы могут ограничить выезд за пределы России. Если дело о неуплате находится в службе судебных приставов больше двух месяцев, то порог, за которым следует ограничение на выезд, уменьшается до 10 тысяч рублей. В этом году уже было принято 190 решений об ограничении выезда. Кроме того, может быть наложен арест на имущество должника и на регистрацию объектов недвижимости».