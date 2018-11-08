Сургутские подростки стали совершать меньше преступлений

В Сургуте удалось снизить количество преступлений совершенных детьми. Об этом сообщил замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Сургуту Виталий Корнеев. «За первые девять месяцев прошлого года несовершеннолетними было совершено 81 преступление, за тот же период 2018 года — 67, то есть наметилась позитивная динамика», — отметил специалист. Сотрудник правоохранительных органов предположил, что тенденция может быть связана с возросшим у подростков чувством ответственности за собственное будущее. Также Корнеев отметив, что с детьми и их родителями постоянно ведутся профилактические работы.

Наиболее популярными проблемами, связанными с подростками, остаются мелкие кражи, особенно в торговых центрах, и распитие алкогольных напитков в общественных местах. С начала года сотрудники полиции привлекли к административной ответственности порядка 20 лиц, допустивших продажу алкогольных напитков несовершеннолетним.