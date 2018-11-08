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В российских тюрьмах могут заблокировать мобильную связь

В России в следующем году планируют законодательно запретить мобильную связь на территории тюрем, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление замдиректора ФСИН Валерия Бояринева.

«На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры», — цитирует Бояринова «Интерфакс».

По его словам, за полгода сотрудники колоний изъяли около 10 тысяч сотовых телефонов при попытке передачи их заключенным. В настоящее время заключенные могут говорить по стационарному телефону в течение 15 минут в день.

Ранее Следственный комитет и ФСИН заинтересовались фотографиями, на которых приговоренный к 20-ти годам член банды «Цапки» Вячеслав Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках и ест икру и краба. Прокуратура требует возбудить дело против сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 216, комментариев: 0


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