​Госавтоинспекторы выступили с обращением к югорчанам из-за ухудшения погоды

Обильные снегопады и гололедица осложнили дорожную обстановку в Югре. Об этом предупреждает отделение пропаганды окружной Госавтоинспекции.

Водителей призывают быть более внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а также выбирать оптимальный скоростной режим с учетом неблагоприятных условий.

«Необходимо постараться исключить на дорогах беспорядочное маневрирование и резкое торможение. Также следует более внимательно проезжать мимо остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов», - напоминают специалисты.

Пешеходов также просят быть аккуратнее: переходить проезжую часть только в установленных местах, использовать на одежде светоотражающие элементы в темное время суток.

На Урал 8 ноября обрушился циклон. О состоянии проезда по федеральным трассам региона можно узнать по телефону: 8-800-200-63-06. Также на «горячую линию» «Уралуправтодора» можно сообщить о нештатной ситуации.