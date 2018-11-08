Депутат от «Единой России» предлагает лишать родительских прав тех, чьи дети участвуют в митингах

Ко второму чтению законопроекта о введение административной ответственности за участие несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов готовить поправки, предусматривающие наказание для родителей.

В частности, он предлагает штрафовать родителей несовершеннолетних, участвующих в несанкционированных митингах, а также рассмотреть возможность лишения родительских прав при более чем двукратном участии ребенка в такой акции. Об этом парламентарий рассказал Агентству городских новостей «Москва»

«Я думаю, что должен быть штраф. Конечно, не такие огромные суммы как для организаторов митингов, но даже суммы в 3-5 тыс. руб. для первого раза будет достаточно. Для повторного – надо думать. Если родители не занимаются своими детьми, может должен быть сигнал в опеку, чтобы они брали такие семьи на контроль. <…> То есть это сигнал для более глубокого изучения – нужно ли вообще оставлять детей таким родителям, которые своими детьми не занимаются. Может быть, при участии ребенка в несанкционированном митинге больше двух раз стоит рассмотреть возможность лишения родительских прав», - пояснил Вострецов.

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