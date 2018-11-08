Югорчане участвуют в конкурсе «Лидеры России»

Из 91 445 человек, участвующих в дистанционном тестировании всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» почти 14 процентов, представляют Югру. Это четвертый показатель среди уральских регионов.

Напомним, 4 ноября стартовал второй этап конкурса управленцев «Лидеры России» — дистанционный отбор. Он включает три блока компьютерных тестов, в которых будут оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал участников. Блоки тестирования остались такими же, как и в прошлом году, но изменились их порядок и содержание. В этом году к тестам на вербальные и числовые способности добавился еще и тест на абстрактное мышление.

Конкурсанты, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного этапа, получат приглашение на очные региональные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах РФ в январе-феврале 2019 года. Перед этим они должны будут пройти повторное контрольное тестирование в присутствии экспертов. Победители полуфиналов встретятся в марте на финале конкурса.

Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф.