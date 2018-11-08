​Главный санврач страны назвала города Югры, население которых больше всего страдает из-за загрязнения окружающей среды

В Югре здоровье жителей Белоярского, Березово, Нефтеюганска, Нижневартовска, Радужного, Сургута и Ханты-Мансийска в наибольшей степени подвержено риску из-за загрязнения окружающей. Такие данные содержатся в докладе главного санврача России Анны Поповой, который она озвучила на заседании в полпредстве, посвященном экологическим рискам в УрФО.

Из справки об экологической обстановке в округе, опубликованной на сайте полпредства, следует, что 65,7 процента югорчан обеспечены доброкачественной питьевой водой.

«95 процентов проб воды из поверхностных источников питьевого водоснабжения не отвечают установленным нормативам качества по санитарно-химическим показателям и 77,6 процента - из подземных источников. Вода источников водоснабжения автономного округа характеризуется высоким содержанием аммиака, метана, железа, марганца и повышенным показателем цветности. 29,8 процента проб из распределительных сетей водопровода не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям, тем самым превышая показатели по России (13,5)», - говорится в документе.

Еще одна обозначенная проблема - работа очистных сооружений. Только 57 из 128 в округе осуществляют нормативную очистку, а ливневые канализации и вовсе не оборудованы системой очистки. Канализационным очистным сооружениям для жидких бытовых отходов не хватает мощностей. Во множестве населенных пунктах их нет, а жидкие бытовые отходы размещаются на полигонах твердых бытовых отходов. Только 0,7 процента коммунальных отходов утилизируется.

Объем выбросов от стационарных источников составляет в 2017 году составил 1 412,38 тысячи тонн, что является самым высоким показателем по Уральскому федеральному округу.

Основными загрязнителями земель нефтью и нефтепродуктами эксперты называли ООО «РН-Юганскнефтегаз» (загрязнили 1 957 га) и АО «Самотлорнефтегаз» (928 га).