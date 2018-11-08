Владимир Сысоев помогает решать жилищные вопросы жителям Сургутского района

Во время региональной рабочей недели в Югре депутат Сысоев провел прием граждан по личным вопросам. В октябре к депутату Государственной Думы обратились две жительницы городского поселка Барсово Сургутского района, проживающие по ул. Майская д. 13, кв.4 и кв.5, с просьбой оказать содействие в защите их законных жилищных прав.

По словам заявителей, несмотря на тот факт, что дом, в котором они проживают, давно признан аварийным и не пригодным для проживания ввиду невозможности обеспечения соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, никакого расселения жильцов из этого дома не последовало. При этом жильцы пожаловались на невыносимые жилищные условия: в доме огромные трещины, пол проваливается, несущие стены дома сильно повреждены. Женщины опасаются за жизнь и здоровье своих родных и близких.

Сразу же после проведения приема граждан федеральный законодатель направил запросы в надзорные органы. В своем письме на имя прокурора Югры Евгения Ботвинкина депутат Владимир Сысоев подчеркнул, что в стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года провозглашена амбициозная миссия: «Югра стремится быть лучшим местом для постоянного проживания людей и развиваться как регион-локомотив роста российской экономики, центр развития для других регионов, обеспечивающий инновационное развитие национальной экономики и энергетическую безопасность страны». При этом одна из поставленных стратегических целей - повышение качества жизни населения автономного округа в результате формирования новой модели экономики.

«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас принять меры прокурорского реагирования и дать поручение компетентным органам провести проверку на предмет долгих сроков переселения граждан из аварийного дома №13 по ул. Майская в г.п. Барсово Сургутского района в благоустроенные жилые дома», - написал депутат в запросе.

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ответил на оба письма-обращения депутата. Проверкой установлено, что данный многоквартирный одноэтажный жилой дом построен в 1975 году. Дом находится в муниципальной собственности, а люди проживают в нем на основании договоров социального найма.

Заключением межведомственной комиссии от апреля 2018 года дом признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения граждан установлен до 30 декабря 2020 года.

«Вместе с тем статьей 57 Жилищного кодекса РФ предусмотрено внеочередное обеспечение жилыми помещениями на условиях социального найма граждан, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и не подлежащими ремонту или реставрации. Учитывая требования закона, прокуратурой Сургутского района в интересах заявителей и членов их семей направлено в суд исковое заявление об обязании администрации городского поселения Барсово предоставить им для проживания иное жилое помещение. Исковое заявление в данное время находится на рассмотрении суда. В целях соблюдения жилищных прав иных жителей дома прокурором района также внесено представление об устранении нарушений закона в адрес главы городского поселения Барсово», - ответил Евгений Ботвинкин на запрос Владимира Сысоева.

Владимир Сысоев ознакомил с результатами прокурорской проверки обоих заявительниц. Жительницы Барсово благодарны либерал-демократу за содействие в решение их жилищного вопроса.

Защита прав граждан - основная задача и депутата, и органов прокуратуры.