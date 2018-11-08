16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,0918   EUR  75,6817  

​Ханты-Мансийский НПФ готовится назначать пенсии через Интернет

Ханты-Мансийский НПФ готовится назначать пенсии через Интернет

На официальном сайте НПФ обновлен «Личный кабинет» клиента. Через Интернет клиенты могут контролировать все, что происходит с их пенсионными счетами, а также сами производить ряд операций, в том числе пополнять свой пенсионный счет с помощью банковской карты.

«Мы понимаем, что современный человек привык все услуги получать через Интернет, и считаем, что пенсионные услуги не должны быть исключением, – отметила президент АО „Ханты-Мансийский НПФ“ Мария Стулова, – Мы постоянно усовершенствуем „Личный кабинет“, чтобы нашему клиенту было легко проводить различные действия со своим пенсионным счетом. У нас довольно много клиентов пожилого возраста, Ханты-Мансийский НПФ занимает второе место в стране по количеству получателей пенсии. Эту категорию клиентов нельзя отнести к числу уверенных пользователей компьютером и Интернетом. В этой связи мы предусмотрели возможность, когда за пенсионеров все необходимые операции в „Личном кабинете“ производят их доверенные лица».

Как это работает

После регистрации в «Личном кабинете» нужно подтвердить свою личность. Это занимает не более одной минуты. После этого пользователь может производить в своем «Личном кабинете» операции:

  • 1.Контролировать состояние всех своих пенсионных счетов. По каждому счету доступна информация об общей накопившейся сумме, по всем поступлениям, включая начисление инвестиционного дохода. Все эти данные открыты за любой период времени с момента заключения пенсионного договора.
  • 2.Заключить новый пенсионный договор.
  • 3.Подключать пенсионные договоры своих родственников. Для этого понадобятся паспортные данные, номер договора, а также код из смс, направленного владельцу договора.
  • 4.Проходить ежегодную регистрацию. Эта процедура обязательна для получателей окружной дополнительной пенсии. Раньше для ежегодной регистрации нужно было самому приходить в офис или направлять заверенные документы по почте. Регистрация в интернете не требует ни денег, ни времени. Теперь она, как и все операции в «Личном кабинете», занимает несколько минут.
  • 5.Пополнять свой пенсионный счет с помощью банковской карты.
  • 6.Подключать «Автоплатеж». Эту услугу уже оценили владельцы договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе по программе «Две пенсии для бюджетников». Подключив ее один раз, они могут больше не беспокоиться о перечислении взносов, указанная сумма поступает на счет с заданной периодичностью. Отменить или изменить параметры «Автоплатежа» можно в любой момент.

Ханты-Мансийский НПФ стал одним из первых негосударственных пенсионных фондов, внедривших для своих клиентов «Личный кабинет». Этот сервис появился на сайте фонда в 2012 году. С тех пор его постоянно усовершенствуют. В ближайших планах наладить получение через «Личный кабинет» различных справок и даже назначение пенсии.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:29, просмотров: 120, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Ты нас бесишь

​Ты нас бесишь
Травля в сургутских школах: её нет, или о ней молчат?
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:36
384 3
Подробности скандала с главой сургутского депспорта

Подробности скандала с главой сургутского депспорта
UPD: Глава города подтвердил СИА-ПРЕСС, что вскоре даст все необходимые комментарии о ситуации с Шамилем Лукмановым
Артем Мазнев 07 ноября в 19:44
771 0
​Пятидневка не подойдет тем, кто находит свой внутренний кайф в результате внутреннего пополнения знаний

​Пятидневка не подойдет тем, кто находит свой внутренний кайф в результате внутреннего пополнения знаний
Депутат думы Югры, основатель гимназии-лаборатории в Сургуте рассказал, сколько дней в неделю нужно учиться современным школьникам
Валерий Салахов, депутат думы Югры 07 ноября в 17:15
706 11
​И в радости, и в печати: как издать книгу

​И в радости, и в печати: как издать книгу
Полезные советы издательств и авторов
Надежда Макаренко 07 ноября в 14:05
751 2
«Выбирая своей профессией писательство, принимайте решение с открытыми глазами»

«Выбирая своей профессией писательство, принимайте решение с открытыми глазами»
Какие книги нужны издательствам и много ли графоманов в России — читайте в интервью с заместителем директора по редакционной работе книжного гиганта «Эксмо»
Надежда Макаренко 07 ноября в 14:00
424 0
Председатель Думы Сургутского района проверил, как были потрачены деньги бюджета, выделенные на ремонт объектов в Ульт-Ягуне и Тром-Агане

Председатель Думы Сургутского района проверил, как были потрачены деньги бюджета, выделенные на ремонт объектов в Ульт-Ягуне и Тром-Агане
Артем Мазнев 06 ноября в 15:24
365 0
​О ханжестве и «музыкальных барыгах»

​О ханжестве и «музыкальных барыгах»
Я, как и все, был знаком с песнями Сектора газа, Красной плесени, начинающего Ленинграда, но в мой плейлист все эти моральные уроды не попали — спасибо интуиции, только она меня тогда спасала
Денис Ханьжин, активист РОО «Русский дух» 06 ноября в 12:09
1014 39
​Пойми меня, если сможешь

​Пойми меня, если сможешь
Почему картины, которые кажутся «мазнёй», стоят миллионы
Надежда Макаренко 06 ноября в 11:05
626 1
«Как дела, Наталья Владимировна?»

«Как дела, Наталья Владимировна?»
Вот так, без лишнего официоза началась встреча президента и губернатора ХМАО. И, судя по ответу Натальи Владимировны, с делами все в порядке. Предлагаю вашему вниманию моменты, которые меня особенно порадовали
Сергей Глинских, сургутянин 06 ноября в 10:26
651 15
Из Грозного к Грозному

Из Грозного к Грозному
Такие-то параллели! Иноземных захватчиков смогли прогнать русские ополченцы. Слово-то какое современное! Так и вижу образ: трактористы и шахтеры (экипированные ООО «Военторг», конечно) прогоняют войска НАТО
Иван Меньшенин, читатель СИА-ПРЕСС 05 ноября в 13:47
797 14
Мы побеждали, когда были едины. В этом наша сила и мощь державы!

Мы побеждали, когда были едины. В этом наша сила и мощь державы!

Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 04 ноября в 11:43
547 3
Этот день – символ всего лучшего, что есть в нашем народе – патриотизма, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию

Этот день – символ всего лучшего, что есть в нашем народе – патриотизма, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 04 ноября в 10:26
518 2
Перед нами стоит общая задача — вместе работать на развитие всех сфер жизни!

Перед нами стоит общая задача — вместе работать на развитие всех сфер жизни!
Поздравление главы Сургута Вадима Шувалова с Днем народного единства
Вадим Шувалов, глава Сургута 04 ноября в 10:06
622 9
​В нашей мирной жизни нам есть ради чего сплачивать усилия!

​В нашей мирной жизни нам есть ради чего сплачивать усилия!
Поздравление главы Сургутского района Андрея Трубецкого с Днем народного единства
Редакция СИА-ПРЕСС 04 ноября в 09:07
447 0
Эта памятная дата не так давно введена в наш календарь, но имеет особое значение для граждан нашей страны

Эта памятная дата не так давно введена в наш календарь, но имеет особое значение для граждан нашей страны
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 04 ноября в 08:49
555 8
Мы идентифицируем себя и всех жителей города как сургутян

Мы идентифицируем себя и всех жителей города как сургутян
Все праздники, которые проходят на нашей площадке, направлены на объединение посредством культуры и искусства
​Ванда Болотнова, директор «Городского культурного центра» 03 ноября в 13:58
800 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика