Ханты-Мансийский НПФ готовится назначать пенсии через Интернет

На официальном сайте НПФ обновлен «Личный кабинет» клиента. Через Интернет клиенты могут контролировать все, что происходит с их пенсионными счетами, а также сами производить ряд операций, в том числе пополнять свой пенсионный счет с помощью банковской карты.

«Мы понимаем, что современный человек привык все услуги получать через Интернет, и считаем, что пенсионные услуги не должны быть исключением, – отметила президент АО „Ханты-Мансийский НПФ“ Мария Стулова, – Мы постоянно усовершенствуем „Личный кабинет“, чтобы нашему клиенту было легко проводить различные действия со своим пенсионным счетом. У нас довольно много клиентов пожилого возраста, Ханты-Мансийский НПФ занимает второе место в стране по количеству получателей пенсии. Эту категорию клиентов нельзя отнести к числу уверенных пользователей компьютером и Интернетом. В этой связи мы предусмотрели возможность, когда за пенсионеров все необходимые операции в „Личном кабинете“ производят их доверенные лица».

Как это работает

После регистрации в «Личном кабинете» нужно подтвердить свою личность. Это занимает не более одной минуты. После этого пользователь может производить в своем «Личном кабинете» операции:

1. Контролировать состояние всех своих пенсионных счетов . По каждому счету доступна информация об общей накопившейся сумме, по всем поступлениям, включая начисление инвестиционного дохода. Все эти данные открыты за любой период времени с момента заключения пенсионного договора.

. По каждому счету доступна информация об общей накопившейся сумме, по всем поступлениям, включая начисление инвестиционного дохода. Все эти данные открыты за любой период времени с момента заключения пенсионного договора. 2. Заключить новый пенсионный договор .

. 3. Подключать пенсионные договоры своих родственников . Для этого понадобятся паспортные данные, номер договора, а также код из смс, направленного владельцу договора.

. Для этого понадобятся паспортные данные, номер договора, а также код из смс, направленного владельцу договора. 4. Проходить ежегодную регистрацию. Эта процедура обязательна для получателей окружной дополнительной пенсии. Раньше для ежегодной регистрации нужно было самому приходить в офис или направлять заверенные документы по почте. Регистрация в интернете не требует ни денег, ни времени. Теперь она, как и все операции в «Личном кабинете», занимает несколько минут.

Эта процедура обязательна для получателей окружной дополнительной пенсии. Раньше для ежегодной регистрации нужно было самому приходить в офис или направлять заверенные документы по почте. Регистрация в интернете не требует ни денег, ни времени. Теперь она, как и все операции в «Личном кабинете», занимает несколько минут. 5. Пополнять свой пенсионный счет с помощью банковской карты.

с помощью банковской карты. 6.Подключать «Автоплатеж». Эту услугу уже оценили владельцы договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе по программе «Две пенсии для бюджетников». Подключив ее один раз, они могут больше не беспокоиться о перечислении взносов, указанная сумма поступает на счет с заданной периодичностью. Отменить или изменить параметры «Автоплатежа» можно в любой момент.

Ханты-Мансийский НПФ стал одним из первых негосударственных пенсионных фондов, внедривших для своих клиентов «Личный кабинет». Этот сервис появился на сайте фонда в 2012 году. С тех пор его постоянно усовершенствуют. В ближайших планах наладить получение через «Личный кабинет» различных справок и даже назначение пенсии.