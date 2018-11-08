Сургутнефтегазбанк продлил срок потребительского кредита «Акционный»

Новый год не за горами! Совместить приятные хлопоты с неожиданными расходами поможет потребительский кредит «Акционный», срок действия которого продлен до 30 ноября 2018 г. Успейте оформить кредит на выгодных условиях и своевременно подготовиться к новогодним поздравлениям!

По условиям кредита «Акционный» можно получить до 3 миллионов рублей на срок до 5 лет (включительно).

Оформить кредит «Акционный» на сумму свыше 300 000 рублей можно под ставку от 10,9%*, **, если сумма кредита до 300 000 рублей (включительно), то процентная ставка составит от 13%*, ** в зависимости от наличия страхования и срока кредитования.

Подать заявку на кредит можно до 30 ноября 2018 года (включительно) онлайн на сайте www.sngb.ru , в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

Подробнее о кредите «Акционный» – на www.sngb.ru .

*Для зарплатных клиентов при подаче заявки на срок свыше 1 года на кредит в период с 26.10.2018 до 30.11.2018 размер процентной ставки снижается на 0,5% годовых.

**При неоформлении страхового полиса на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3% при отсутствии страхования по рискам «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)».